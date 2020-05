Amsterdam schiet huurders gemeentevastgoed te hulp

Huurders van vastgoed van de gemeente Amsterdam kunnen rekenen op extra steun. Wethouder Touria Meliani (Gemeentelijk Vastgoed) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat maatwerk wordt geboden aan bedrijven en instellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om (gedeeltelijke) kwijtschelding van huur, meerjarige betalingsregelingen en rentevrije leningen.

Ook heeft het stadsbestuur ermee ingestemd dat - met terugwerkende kracht - geen reguliere huurverhogingen voor 2020 worden doorgevoerd. Daarmee loopt de gemeente 1,1 miljoen euro aan inkomsten mis.

„Door de coronacrisis zijn veel ondernemers en instellingen geconfronteerd met een directe terugval in inkomsten”, zegt Meliani. „Zij raakten daardoor in de problemen met het betalen van de huur. De afgelopen weken heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met haar huurders en uit die gesprekken moeten we concluderen dat meer tegemoetkoming noodzakelijk is.”

Ondernemers klaagden eerder in Het Parool dat de gemeente niet toeschietelijk was met het kwijtschelden van de huur van horecaondernemers en winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen.