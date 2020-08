Amsterdam scherpt coronamaatregelen aan

Amsterdam scherpt maatregelen aan om het coronavirus tegen te gaan. Dat meldde burgemeester Halsema dinsdag. Bovendien werd bekend dat De Bijenkorf twee weken dicht gaat.

Het aantal mensen dat positief test voor het coronavirus in Amsterdam is momenteel met 6,3 procent bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde (3,6 procent). Burgemeester Halsema zei dinsdag tijdens een persmoment op het stadhuis dat er geen sprake is van een crisis, maar dat er wel reden is voor „ernstige zorgen.”

De burgemeester kondigde verscherpt toezicht op horeca en zalencentra aan. Zo krijgen ondernemers nog maar één waarschuwing in plaats van twee als ze de regels overtreden en kan bij excessen worden overgegaan tot onmiddellijke sluiting voor maximaal vier weken.

Ook zinspeelde de burgemeester op een mogelijke laatste sluitingstijd voor de horeca om middernacht of eerder, met een zogenoemde venstertijd als het aantal besmettingen de komende tijd niet afneemt. Dat betekent dat er geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten na een bepaalde tijd.

Er komt verder een meldplicht voor zalencentra. Zij moeten bij de gemeente feesten en partijen van honderd of meer personen bekendmaken. Ook worden er steekproefsgewijs controles uitgevoerd op naleving van de registratieplicht in de horeca. Daarnaast komt er een verbod op geluidsversterkers in de buitenruimte om spontane feesten te voorkomen.

Dinsdagavond werd ook bekend dat De Bijenkorf in Amsterdam twee weken de deuren moet sluiten. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere medewerkers van het warenhuis op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus. Een aantal van hen was aan het werk toen zij besmettelijk waren. Iedereen die recent bij De Bijenkorf in Amsterdam was en klachten heeft, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.

Leerlingen en medewerkers van een aantal middelbare scholen in Amsterdam en Amstelveen moeten vanaf deze week een mondkapje gaan dragen als ze door de gangen lopen. Volgens Het Parool gaat het om het Amsterdams Lyceum, het Hervormd Lyceum Zuid en het Amstelveense Keizer Karel College.

Kortste route

Het Amsterdams Lyceum heeft de nieuwe maatregel in een brief aangekondigd, aldus Het Parool. Tijdens de lessen hoeven de leraren en leerlingen geen mondkapje te dragen. Bij het wisselen van lokaal moeten leerlingen via de kortste route lopen en contact met medeleerlingen zoveel mogelijk vermijden.

Premier Rutte kondigde eerder al aan dat er regionaal extra beperkingen kunnen worden ingesteld als de situatie daar om vraagt.