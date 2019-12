Amsterdam scherpt antikraakbeleid aan

Amsterdam gaat strenger optreden als panden worden gekraakt. Aanleiding is het aantal ontruimingen dat volgens de gemeente deze zomer voor het eerst in jaren is gestegen.

„De meest opvallende nieuwe trend is het herhaaldelijk kraken, waarbij een groep personen van pand naar pand trekt. Het gaat in het bijzonder om een groep die onder de naam ‘We Are Here’ bekendstaat. Tot de groep behoren veel ongedocumenteerde vreemdelingen met uiteenlopende achtergronden”, aldus de gemeente. Ook zou het steeds vaker voorkomen dat onveilige gebouwen en panden die in gebruik zijn worden gekraakt.

Een van de maatregelen die de gemeente neemt is dat ze ontruimingen niet meer standaard van tevoren aankondigt. Dat moet het mogelijk maken de identiteit van krakers vast te stellen voordat ze het pand verlaten. Ook mag de politie voortaan meteen ingrijpen als ze ziet dat mensen een woning aan het kraken zijn. Agenten hoeven niet te wachten op een onderzoek.