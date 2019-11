Amsterdam schept ruimte voor nieuwe cultuur

Het aanbod aan kunst en cultuur in Amsterdam wordt uitgebreid. In haar Kunstenplan 2021-2024 maakt wethouder Touria Meliani ruimte voor nieuwe initiatieven en instellingen die tot nu toe nog niet of nauwelijks aan bod kwamen.

Bestaande grote cultuurinstellingen kunnen plannen indienen, maar ook debutanten. Wat ze voorstellen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Verder moeten kunst en cultuur beter over de stad worden gespreid, met name in wijken waar nu op dat vlak nog niet veel aanbod is. Kunst en cultuur kunnen bewoners verbinden en bijdragen aan betrokkenheid bij de eigen buurt, aldus de wethouder. Ze wil voorrang voor de wijken Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Meer cultuuruitingen mogen ’s nachts gaan plaatsvinden. „De nacht biedt plek voor bijzondere (sub)culturen en vernieuwing, met name in de muziekscene”, schrijft Meliani. Ze wijst op bijvoorbeeld house en techno die „grotendeels zijn ontstaan in het Amsterdamse nachtleven”.