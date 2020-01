Amsterdam, Rotterdam en andere schakelen Citrix-servers uit

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben uit voorzorg de externe toegang tot hun Citrix-netwerk tijdelijk afgesloten. Die zijn kwetsbaar door een fout in het systeem.

Gemeenten gebruiken Citrix om thuis te werken. Den Haag had de Citrix-servers in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld, maar vrijdagochtend zijn ze weer aangezet. Den Haag houdt de computersystemen in de gaten en overweegt om ze voor het weekeinde weer uit te zetten.

Aanleiding is een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid van donderdag om de servers uit voorzorg uit te schakelen.

Ook kleinere gemeenten hebben besloten om Citrix uit te schakelen.