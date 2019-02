Amsterdam pakt bouwwoede aan

Amsterdam gaat wat doen aan de overlast van het verbouwen van panden. De laatste jaren wordt er meer verbouwd aan bestaande huizen dan eerst, zoals een uitbouw in binnentuinen tot het bijbouwen van extra verdiepingen, kelders en balkons. Vooral in de stadsdelen West en Zuid is de overlast ervan groot. Het college en deze stadsdelen hebben een lijst opgesteld met achttien mogelijke maatregelen.

Veel eigenaars proberen zoveel mogelijk vierkante meters aan hun woning toe te voegen. Bewoners van de negentiende-eeuwse wijken in West en Zuid hebben veel overlast door stof en lawaai als de buren gaan verbouwen. Ook wordt de openbare ruimte vaak langdurig belast doordat er bouwcontainers, puinbakken en mobiele wc’s staan.

Het graven van kelders kan leiden tot grondwaterproblemen. En in steeds meer binnentuinen verliest het groen het van de stenen, wat de toch al schaarse groene ruimte in de stad verder onder druk zet.

De achttien maatregelen die de gemeente onderzoekt, gaan onder meer over het aanpassen van bestemmingsplannen en het vergunningenbeleid, maar ook betere communicatie met de omwonenden van bouwprojecten. Zo wordt gedacht aan het beperken van de mogelijkheid om in de achtertuin te bouwen, of aan hogere parkeertarieven voor bouwgerelateerde voertuigen. Ook moet er een coördinator bouwdynamiek komen die gaat schakelen tussen de projectteams in de stadsdelen.