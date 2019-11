‘Amsterdam, pak overlast vakantieverhuur aan’

Amsterdam moet meer doen om overlast door vakantieverhuur tegen te gaan. Volgens de Rekenkamer Metropool Amsterdam handhaaft de gemeente nu alleen op woonfraude en brandonveiligheid, terwijl de meeste meldingen over overlast gaan. De rekenkamer adviseert in een rapport de aanpak hiervan tot een vast onderdeel te maken bij de controles van vakantieverhuur.

De zorgen over overlast die de populariteit van de verhuur van woningen aan toeristen via bijvoorbeeld Airbnb met zich meebrengt, was volgens de onderzoekers een van de redenen met extra regels te komen. „Gaandeweg is de nadruk bij het opstellen van nieuwe regels steeds meer komen te liggen op het bestrijden van woonfraude. Bijvoorbeeld door het instellen van een maximum voor het aantal dagen dat een woning mag worden verhuurd.”

Volgens de rekenkamer is dit niet de manier om overlast voor omwonenden aan te pakken. „Onderzoek op welke manier overlast door vakantieverhuur het beste kan worden aangepakt. Bekijk welke ideeën andere partijen zoals bewoners, VvE’s, platforms en vakantieverhuurders daarover hebben”, luidt het advies.

De gemeente heeft in 2017 en 2018 ruim 2800 woningen onderzocht, staat in het rapport. De toezichthouders konden bij 66 procent van de woningen naar binnen en constateerden bij 20 procent van de woningen een overtreding.

Het stadsbestuur zegt in een reactie dat het de aanbevelingen overneemt. „Het college vindt het essentieel dat burgers geen overlast ondervinden van vakantieverhuur in hun woonomgeving. Vakantieverhuur is een ander gebruik van de woning dan wonen en kan alleen aanvaardbaar zijn als het woongenot hierdoor niet wordt aangetast.” Het college meent overigens dat de beperking van maximaal dertig dagen vakantieverhuur en mogelijk in de toekomst een verbod ervan in bepaalde delen van de stad wel meehelpen tegen overlast.