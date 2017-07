Amsterdam overweegt trolleybus 2.0

Om de uitstoot van schadelijke stoffen in te perken en de luchtkwaliteit te verbeteren, wil Amsterdam de komende drie jaar de bussen op de drukste lijnen vervangen door elektrische voertuigen. Een van de mogelijkheden is om een moderne versie van de trolleybus in te zetten. Dat maakte het college van burgemeester en wethouders donderdag bekend.

De bussen met de zogenoemde In Motion Charging-techniek zijn voorzien van een systeem waarbij ze slechts op delen van de route een bovenleiding nodig hebben om de batterij op te laden. Daarvoor kunnen de bussen gebruikmaken van de bovenleiding van de tram. In Arnhem rijden traditionele trolleybussen, die over de hele route vastzitten aan een bovenleiding.

Het alternatief is een bus die oplaadt op het eindpunt van zijn reis. Na de zomer hakt de gemeente de knoop door welk systeem zal worden ingevoerd op 28 bussen die vanaf 2020 door de stad rijden.