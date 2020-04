Amsterdam opent nog een sporthal voor opvang van daklozen

Amsterdam opent vrijdag opnieuw een sporthal voor de opvang van dak- en thuislozen. In deze sporthal in Amsterdam Nieuw-West is plek voor honderd personen die daar tussen 16.30 uur en 9.30 uur ’s ochtends kunnen verblijven.

De maatregel is bedoeld om dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk van een slaapplek te voorzien.

Eerder werden ook al twee sporthallen in gebruik genomen voor de opvang van in totaal tweehonderd dak- en thuislozen. De sporthallen zijn in compartimenten verdeeld om ervoor te zorgen dat de mensen voldoende afstand houden om te voorkomen dat ze elkaar besmetten.

Binnenkort komt er in Amsterdam-Zuidoost nog een locatie bij voor eveneens honderd personen.