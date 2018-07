Amsterdam onderzoekt laten staan eigen auto

Amsterdam houdt dit najaar een proef om autobezitters te verleiden hun auto te laten staan en in plaats daarvan te kiezen voor ander vervoer, zoals deelauto, (deel)fiets, (deel)scooter, metro, tram, bus en taxi. Honderd Amsterdammers leveren daarvoor twee maanden hun parkeervergunning in. In ruil daarvoor krijgen ze ‘reiscredits’ ter waarde van 500 euro, waarmee ze alternatief vervoer kunnen betalen.

Deelnemers ervaren dan hoe het is om niet de eigen auto te gebruiken. De gemeente hoopt ermee te kunnen zien of de andere vervoersvormen een volwaardig alternatief zijn voor het hebben van een auto en welk alternatief het meest worden gebruikt. Wie wil meedoen, moet zichzelf aanmelden.

Amsterdam zoekt naar manieren om de groeiende stad op duurzame wijze leefbaar en bereikbaar te houden. „We weten uit onderzoek dat een auto in Amsterdam gemiddeld 23 uur per dag stilstaat. Dat is zonde, omdat de plekken waar deze auto’s staan voor veel andere dingen gebruikt kunnen worden, zoals spelen of het parkeren van fietsen”, zegt wethouder Sharon Dijksma (verkeer).