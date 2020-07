Amsterdam onderzoekt komst slavernijmuseum met deskundigen

De gemeente Amsterdam gaat de komende maanden met een aantal externe deskundigen de mogelijkheden voor „een museale voorziening” over het slavernijverleden onderzoeken. Met de voorziening wil de gemeente het historisch bewustzijn en kennis bij een breed publiek vergroten, en de koppeling leggen met het heden.

Het idee kwam al in 2017 tot stand door een initiatiefvoorstel van enkele leden uit de Amsterdamse gemeenteraad. De voorziening moet een aanvulling vormen op bestaande museale en culturele voorzieningen die zich al met het trans-Atlantische slavernijverleden bezighouden.

Onder anderen John Leerdam, oud-voorzitter Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN), Freek Ossel, oud-wethouder diversiteit bij de gemeente, Marine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, en Alex van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische geschiedenis en cultuur aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit doen mee aan het onderzoek. Het doel is een inhoudelijk en fysiek programma van eisen voor de voorziening op te leveren.

Tijdens de anti-racismedemonstraties van de afgelopen maand laaide de discussie over het Nederlandse slavernijverleden op. Zo werden op veel plaatsen standbeelden van ‘koloniale helden’ beklad, beschadigd of omvergehaald. Premier Mark Rutte zei woensdag geen excuses te willen aanbieden voor het slavernijverleden, dat zou volgens hem leiden tot polarisatie. Wel is Rutte voorstander van een herdenkingsjaar over slavernij in 2023.