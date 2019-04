Amsterdam naar rechter om staking boa’s

De gemeente Amsterdam stapt naar de rechter om een voorgenomen staking van handhavers in de avond op Koningsdag te voorkomen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema gaat deze actie te ver. „Juist op een moment dat de halve stad leegstroomt en de politie afhankelijk is van samenwerking met de boa’s.” Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Amsterdam.

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben aangekondigd dat ze gaan staken tussen 18.00 en 21.00 uur aankomende zaterdag. Op Koningsdag komen veel mensen naar Amsterdam om feest te vieren. Ook schrijven de handhavers de komende zes dagen geen bonnen, wat ze al eerder deden in hun roep om meer verdedigingsmiddelen.

De boa’s voerden dinsdagochtend actie op de Dam. In de middag vond nog een gesprek plaats met de burgemeester, aldus de woordvoerder. „We konden lang meegaan in de publieksvriendelijke acties. Dat ging ook steeds in overleg.” Halsema kondigde eerder al aan dat ze zich niet kon vinden in een werkonderbreking op Koningsdag.

De handhavers willen dat de burgemeester een aanvraag indient bij de minister voor meer middelen om zich te verdedigen tegen agressie. Eerder zegde Halsema toe dat ze een bodycam, een camera, krijgen als onderdeel van hun uniform. Maar dat is voor de handhavers niet genoeg. Ze willen bijvoorbeeld ook een wapenstok, handboeien of pepperspray.

De burgemeester liet eerder weten dat ze de zorgen en angst van de boa’s deelt. De politie voelt echter niets voor extra middelen. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond (NBB) hoeft dat niets te betekenen. „De politie ligt dwars maar is slechts adviseur”, zei hij. „En het kan niet anders dan dat de minister de aanvraag toekent, want dat is onder meer afhankelijk van of het geweld tegen boa’s toeneemt en dat is het geval de afgelopen jaren.”