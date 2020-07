Amsterdam Museum toont foto’s antiracismedemonstraties

Op de binnenplaats van het Amsterdam Museum is de komende tijd een expositie te zien met foto’s van de antiracismedemonstraties in de hoofdstad. Het gaat om werk van de Amsterdamse fotograaf Luciano de Boterman die betogers vastlegde op de Dam op 1 juni en in het Nelson Mandelapark op 10 juni. De pop-up expositie Black Lives Matter is gratis toegankelijk en te zien tot en met september.

„Beide bijeenkomsten trokken duizenden deelnemers en gelden nu al als belangrijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis van Amsterdam”, zegt conservator Imara Limon die de tentoonstelling heeft samengesteld. „Ze markeren nationale aandacht voor de langlopende strijd tegen het racisme dat diepgeworteld zit in sociale, economische en politieke structuren van de samenleving.”

Komende zondag organiseert het museum een onlineprogramma dat van 14.00 tot 16.00 uur via de socialmediakanalen is te zien. Hierin blikken deelnemers en organisatoren van de demonstraties terug.