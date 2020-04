Amsterdam Museum komt met digitale expositie over coronatijd

De impact van het coronavirus op de stad Amsterdam en de inwoners is binnenkort te zien in een digitale expositie. Het Amsterdam Museum roept mensen op hun persoonlijke verhalen in te sturen. Een team van onder anderen kunstenaars en conservatoren selecteert deze ervaringen voor de tentoonstelling, die vanaf half mei te zien is.

Het museum werkt voor de expositie ‘Corona in de stad ’ samen met onder meer de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en fotografiemuseum FOAM. Hierbij draait het niet om de verklaringen en feiten van ministers en experts over het virus, maar om de alledaagse verhalen en ervaringen van mensen in de stad.

Wie dat wil, kan vanaf 30 april een geschreven verhaal, foto, video, audiofragment of een andere uiting over een aspect van de coronacrisis in de stad delen met het Amsterdam Museum. Anekdotes, herinneringen, dromen, toekomstwensen, beschouwingen en andere boodschappen zijn allemaal welkom. Burgemeester Femke Halsema heeft al een inzending gedaan.

„Amsterdam is in het coronatijdperk beland, een bijzonder heftige periode in onze geschiedenis”, zegt artistiek directeur van het museum Margriet Schavemaker. „Het is voelbaar in alle haarvaten van de stad, het raakt iedereen. Daarom willen wij dit tijdperk nu documenteren om in de toekomst het verhaal van deze periode te kunnen vertellen. Daarnaast hopen wij door het samenbrengen van persoonlijke verhalen van kwetsbaarheid, troost, eenzaamheid en solidariteit, Amsterdam en de Amsterdammers met elkaar te verbinden.”