„Amsterdam moet beter worden schoongemaakt”

De gemeente Amsterdam moet meer doen om de stad schoon te houden. De afgelopen jaren is hier veel op bezuinigd en dat is te merken, staat in de Amsterdam City Index, een jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad. „De stad heeft in ieder geval een groot gebrek aan reinigend vermogen laten zien. Dus zeggen wij: overheid doe je werk.”

Uit de index blijkt dat het goed gaat met de stad en dat er afgelopen jaar opnieuw sprake was van groei. „Groei is goed, vinden wij. Maar groei zorgt soms voor overlast. Die overlast moeten we tegengaan. Groei moet goed worden gemanaged.”

De ondernemers vinden dat een schone stad komend jaar prioriteit nummer één moet zijn. „Daarnaast is er meer blauw op straat nodig, meer handhaving om de overlast aan te pakken.”