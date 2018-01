Amsterdam: meer inzicht in data verhuursites

Amsterdam wil van de Europese Commissie meer bevoegdheden om gegevens bij woningverhuursites als Airbnb te kunnen inzien. Op dit moment mogen verhuurplatforms geen data delen over verhuurders die gebruik maken van de site.

Woningverhuur via onder meer Airbnb heeft een hoge vlucht genomen, maar gebeurt vaak niet (geheel) volgens de regels. Om te kunnen handhaven hebben lokale autoriteiten daarom gegevens nodig van verhuurplatforms, aldus Amsterdams wethouder Laurens Ivens na afloop van een conferentie met de steden Barcelona, Madrid, Reykjavik, Krakau, Brussel en Wenen over dit thema.

In een brief aan de commissie vragen de steden om verruimde bevoegdheden bij het opvragen van data. „De Europese Commissie beschermt bedrijven, maar laat ze ook de steden in Europa beschermen”, zegt Ivens.

Behalve meer juridische slagkracht bij het opvragen van data, willen de steden ook minimale kwaliteitscriteria voor woningverhuur in de Europese Unie. Die ontbreken nu nog, vinden ze.