Amsterdam mag vooraf checken op fout geld

De gemeente Amsterdam mag een nieuwe methode toepassen om te controleren of ondernemers gebruikmaken van crimineel verkregen geld. De bestuursrechter heeft bepaald dat de gemeente voorafgaand aan de vergunningverlening kan vragen hoe de aanvragers aan hun geld komen. Op die manier kan de hoofdstad beter nagaan of er sprake is van ‘fout’ geld, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

Zo weigerde de gemeente een vergunning van een restaurant aan de Sloterplas in Amsterdam-West en moet een Syrisch fastfoodrestaurant in de binnenstad binnenkort de deuren sluiten. Eerder werd een vergunning pas geweigerd als de gemeente zelf kon aantonen dat het om crimineel geld ging. Nu is de situatie omgedraaid en moet de ondernemer eerst aantonen waar het investeringsbedrag vandaan komt. Als dat onduidelijk blijft, dan behandelt de hoofdstad de vergunningsaanvraag niet.

Een speciaal team heeft de nieuwe werkwijze bedacht. Hierin zitten afgevaardigden van onder meer de gemeente, OM en de politie. In het hele land werken dit soort teams aan oplossingen die de zogenoemde ondermijnende criminaliteit, een vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, moeten tegengaan.