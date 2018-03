Amsterdam maakt openbare wc beter vindbaar

Om te zorgen dat mensen in Amsterdam naar een openbare wc kunnen, moeten bestaande wc’s beter vindbaar worden. Voor het bijplaatsen van toiletten is vooralsnog geen geld. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het college van B en W heeft laten doen, naar aanleiding van de heisa rond een vrouw die een boete kreeg voor wildplassen op het Leidseplein.

Vrouwen zeggen in meerderheid (84 procent) dat er voor hen in de hoofdstad geen openbare voorzieningen zijn of dat ze die niet kunnen vinden. In Amsterdam zijn zo’n tachtig openbare wc’s, maar dat zijn vooral urinoirs (‘plaskrullen’) waar alleen mannen gebruik van kunnen maken. Slechts dertig zijn er ook geschikt voor vrouwen, waarvan twintig mobiele units (dixi’s) die tijdelijk worden neergezet, bijvoorbeeld in het Vondelpark.

Om de bestaande wc’s beter vindbaar te maken, houdt de gemeente online een kaart bij die de komende tijd wordt bijgewerkt en geschikt wordt gemaakt voor de smartphone. Verder komen er in het centrum nog een à twee nieuwe wc’s die geschikt zijn voor mannen, vrouwen en gehandicapten, maar of er geld komt voor nog meer voorzieningen is aan een volgend stadsbestuur, zeggen de onderzoekers.