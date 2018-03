Amsterdam maakt definitieve prognose bekend

De politieke partijen die kans maken op een plek in de Amsterdamse gemeenteraad krijgen vrijdag duidelijkheid over het aantal behaalde stemmen. De gemeente maakt om 10.00 uur de definitieve prognose van de verkiezingsuitslag bekend. De uitkomst ervan is nog spannend, omdat tot nu toe alleen een tussenstand op basis van 69 procent van de getelde stemmen is bekendgemaakt.

Het tellen van de stemmen was in Amsterdam een megaklus, omdat er ook is gestemd op het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies. Hoewel de gemeente extra tellers had ingezet op de 560 stembureaus, lukte het niet om zoals gebruikelijk woensdag rond middernacht een tussenstand te geven van 85 tot 90 procent van de stemmen.

Vooral de partijen die kans maken op één zetel in de raad, zoals BIJ1 en ChristenUnie, moeten hun geduld daardoor langer op de proef stellen. Het ziet ernaar uit dat GroenLinks als grootste partij uit de bus komt. Namens de partij voerde informateur Maarten van Poelgeest, oud-wethouder van Amsterdam, donderdag al gesprekken met de partijen die waarschijnlijk een plek krijgen in de gemeenteraad.