Amsterdam legt verkoop lachgas aan banden

Amsterdam wil een einde maken aan de verkoop van lachgas op straat. De verkoop ervan zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden en de gemeente en politie gaan hier de komende periode actief op handhaven. Handelaren die het middel aanbieden, kunnen rekenen op een boete en een dwangsom als ze in herhaling vallen.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de maatregelen is de „explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij excessief gebruik”, aldus de burgemeester. Ook wil de gemeente meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van lachgas voor de gezondheid.

Volgens Halsema is het gebruik van lachgas niet strafbaar, maar dat betekent niet dat het overal zonder vergunning mag worden verkocht.