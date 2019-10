Amsterdam krijgt 24-uursopvang daklozen

Amsterdam komt vanaf volgend voorjaar met een permanente 24-uursopvang voor dak- en thuislozen. Deze komt in de plaats van de tijdelijke winteropvang aan de Transformatorweg en biedt het hele jaar door 104 plekken voor mensen die zorg nodig hebben.

Dat meldde de gemeente vrijdag.

De permanente opvang is bedoeld voor de meest kwetsbaren en gaat in op 1 april als de winteropvang –die in december ingaat– eindigt. De gemeente wil hiermee dak- en thuislozen na een zorgvuldige screening een traject op maat aanbieden met uitzicht op een eigen dak boven hun hoofd. Zo krijgen daklozen hulp bij zaken als het aanvragen van een uitkering, een briefadres en een zorgverzekering. Ook buitenlanders zonder thuis kunnen er terecht.

Het stadsbestuur verwacht dat het van straat halen van de meest kwetsbare daklozen ook leidt tot minder overlast op straat en minder druk op crisisbedden van de ggz.

De permanente opvang biedt minder plek dan de tijdelijke winteropvang, waar 385 mensen de nacht kunnen doorbrengen. Onderzoek toont volgens de gemeente aan dat veel daklozen in de winteropvang geen zorg nodig hebben. Vanaf de winter 2020 hanteert de gemeente naast de permanente opvang net als de andere grote steden de zogeheten winterkouderegeling, waarbij dak- en thuislozen onderdak kunnen krijgen als het te koud is om buiten te slapen.

„Dit is in lijn met het eerder ingediende initiatiefvoorstel van de ChristenUnie”, reageerde CU-raadslid Don Ceder op Twitter. „Wat een fantastisch nieuws voor alle dak- en thuislozen in de stad.”

Het aantal dak- en thuislozen neemt toe, niet alleen in Amsterdam maar ook in de rest van Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdubbelde het aantal mensen zonder huis in Nederland de afgelopen tien jaar, van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 dit jaar. Daarom sturen de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht volgende week samen een brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ze willen meer woonplekken en extra financiering voor de hulp aan dak- en thuislozen.