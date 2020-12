Amsterdam komt met jaarlijkse Dolle Mina-lezing

Voor het eerst is er dit jaar in Amsterdam een Dolle Mina-lezing. De gemeente en kennisinstituut Atria komen hiermee omdat de feministische actiegroep Dolle Mina dit jaar vijftig jaar geleden begon met haar strijd. Het is de bedoeling dat de lezing jaarlijks terugkeert. De eerste editie is op 10 december in Felix Meritis met hoofdspreker Mandu Reid, leider van de Britse Women’s Equality Party.

„Met deze lezing bewijst de gemeente eer aan een organisatie die in het verleden enorm veel heeft gedaan voor de positie van vrouwen in Nederland”, licht wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken en emancipatie) toe. „Tegelijkertijd is de strijd van het feminisme nog altijd actueel.” De gemeente steunt die strijd, aldus de wethouder. „En niets mooiers dan dat wij dat doen in de geest van de Dolle Mina’s - radicaal hemelbestormend en met gevoel voor humor.”

Het is de bedoeling dat elk jaar een invloedrijke spreker ingaat op de belangrijke feministische onderwerpen van nu. Dolle Mina zette zich vijftig jaar geleden in voor gelijke behandeling van vrouwen én mannen. De feministische actiegroep zette vrouwenemancipatie in Nederland op de kaart, onder meer met gratis crèches, anticonceptiepillen en toegang tot abortus.