Amsterdam kiest voor ander plan om politiekracht vrij te maken

Het plan om politieagenten vrij te maken voor Amsterdam door cellenblokken te verplaatsen naar het Justitieel Complex op Schiphol is van de baan. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema vrijdag in een brief aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). In plaats daarvan kiest de stad voor een alternatief plan, waardoor naar verwachting 200 voltijds politiemensen extra kunnen worden ingezet.

Politiemensen die nu de cellencomplexen beveiligen, de Assistent Politiemedewerkers GGP, worden vervangen door beveiligers die specifiek voor arrestantenzorg worden aangenomen. De assistenten GGP kunnen dan worden ingezet voor politiewerk op straat. „Omdat assistenten GGP sinds kort kunnen worden uitgerust met een vuurwapen en inzetbaar zijn bij de ME, kunnen ze ook daadwerkelijk meer politiewerk op straat verrichten”, schrijft Halsema.

Daarnaast worden cellenblokken verbouwd en vernieuwd en wordt een van de drie cellencomplexen gesloten, waardoor extra politiecapaciteit beschikbaar komt. Welk cellenblok zal sluiten en wanneer dit gebeurt, is nog niet duidelijk.

Het oude plan zou 136 fulltime politiebanen opleveren, waarvan er door gemaakte afspraken na twee jaar 81 zouden overblijven voor de eenheid Amsterdam, aldus Halsema. De Dienst Justitiële Inrichtingen zou op Schiphol de taken van het beveiligen van arrestanten overnemen, waardoor bewaarders konden worden ingeroosterd voor politiewerk op straat.