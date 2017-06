Amsterdam kan ‘sissen’ aanpakken

De gemeente Amsterdam kan sissen op straat, (seksuele) straatintimidatie, gaan aanpakken. Het Amsterdamse stadsbestuur kondigde al eerder aan dit te willen, maar formeel moest de Algemene Plaatselijke Verordening daarvoor eerst worden aangepast. Dat is nu gedaan en daardoor is straatintimidatie strafbaar.

Dit jaar krijgen daders nog een waarschuwing; vanaf 1 januari kunnen ze een boete krijgen.

De gemeente stelt dat vorig jaar 83 procent van de Amsterdamse vrouwen van 15 tot 34 jaar een vorm van (seksuele) straatintimidatie heeft ondergaan. Zo zouden ze zijn achtervolgd, betast of in het nauw gedreven, agressief om seks gevraagd of tot vervelens toe zijn nageroepen.

De gemeenteraad heeft de aanpassing van de verordening vrijdag toegestuurd gekregen. Op 6 juli wordt deze besproken in de commissie Algemene Zaken.