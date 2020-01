Amsterdam: jaarwisseling was onrustig

De jaarwisseling is in Amsterdam onrustig verlopen. Hoewel het aantal branden en ambulanceritten vergelijkbaar was met vorig jaar, was de sfeer richting hulpverleners geregeld grimmig, meldt de gemeente. Drie agenten raakten gewond. Hoe het met ze gaat, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

De gemeente spreekt van substantieel meer incidenten met geweld tegen hulpverleners dan vorig jaar. Een aantal keer moesten hulpverleners zich zelfs terugtrekken. In de meeste gevallen ging het om het bekogelen van agenten met vuurwerk en verzet tijdens aanhoudingen. Een aantal verdachten is aangehouden. Zij worden strafrechtelijk vervolgd.

De politie geeft (nog) geen cijfers over het totale aantal aanhoudingen, maar volgens de gemeente zijn het er wel iets meer dan vorig jaar.