Amsterdam investeert in mentale gezondheid inwoners

Het aantal Amsterdammers met mentale klachten, zoals stress en sombere gevoelens, moet in tien jaar tijd met 10 procent zijn gedaald. Dat staat in het plan van aanpak van ‘Amsterdam Mentaal Gezond’, dat het college van burgemeester en wethouders van de hoofdstad vrijdag presenteerde. De mentale gezondheid staat volgens het college sinds de coronacrisis extra onder druk.

Volgens de meest recente, vierjaarlijkse gezondheidsmonitor uit 2016 kampt 41 procent van de volwassen Amsterdammers en 44 procent van de jongeren in Amsterdam met matige mentale problemen, van slapeloosheid, stress tot depressieve gevoelens. Het nieuwe plan richt zich op alle inwoners van de hoofdstad, maar er is extra aandacht voor jongeren, mensen met een migratieachtergrond en werkgevers en ondernemers.

„De laatste jaren staat onze mentale gezondheid steeds meer onder druk: om te presteren, er goed uit te zien, fijn te wonen”, zegt zorgwethouder Simone Kukenheim. „De coronacrisis doet daar een schepje bovenop: mensen zijn angstig over hun gezondheid en die van hun naasten, ouderen en studenten voelen zich eenzaam of verloren, ondernemers maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf.”

De komende tijd komen er vijf extra locaties in Amsterdam waar jongeren laagdrempelig, anoniem en gratis terecht kunnen voor een gesprek. Decanen in het middelbaar en hoger onderwijs krijgen een training over gespreksvoering over mentale gezondheid bij scholieren en studenten.

Voor werkgevers en opleidingscentra komt er ondersteuning en advies over corona-, stress- en werkdrukvraagstukken. Zo wordt er een training ontwikkeld die zich richt op mentale gezondheid en werkgeluk van medewerkers in coronatijd. Ook komt er een socialmediacampagne om mentale gezondheid van werknemers onder de aandacht te brengen.

De gemeente kijkt daarnaast of het aanbod voor preventieve mentale zorg aansluit bij inwoners met een migratieachtergrond, en gaat dat aanbod zo nodig meer ‘cultuursensitief’ maken. Voor honderd personen uit de meest kwetsbare buurten van Amsterdam wordt er een cultuursensitieve training over mentale gezondheid ontwikkeld.