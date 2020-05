Amsterdam investeert in groei aantal wooncoöperaties

Amsterdam wil meer wooncoöperaties krijgen. De gemeente komt met een leenfonds van 50 miljoen euro en geeft nieuwbouwkavels vrij voor deze groepen huurders die zelf verantwoordelijk zijn voor hun woningen. De hoofdstad wil hiermee zorgen dat er meer betaalbare woningen komen. Daar is een groot tekort aan.

„Het mooie aan wooncoöperaties is dat groepen huurders bij nieuwbouw zelf hun woon- en leefruimtes gaan ontwerpen, bouwen en beheren”, zegt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. „Vervolgens huren ze individueel een woning van de coöperatie. Hierdoor krijgen ze volledige zeggenschap over hun woning, zonder inmenging van grote vastgoedpartijen. Bovendien blijven de woningen ook op de lange termijn behouden voor de lage- en middeninkomens omdat ze niet verkocht of geliberaliseerd mogen worden.”

Met deze maatregelen kunnen naar verwachting zo’n vijftien tot twintig projecten beginnen. Eerder bleek dat het voor startende coöperaties niet eenvoudig is de financiering rond te krijgen, aangezien deze niet zoals particuliere huiseigenaren alles kunnen lenen bij de bank en de rente aftrekken. Met het speciale fonds kan geld worden geleend bij de gemeente. Het is de bedoeling dat de lening na tien tot vijftien jaar wordt terugbetaald.