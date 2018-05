Amsterdam investeerde miljard in stad in 2017

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar 1 miljard euro in de stad geïnvesteerd. Dat is het hoogste bedrag in vijf jaar. Het grootste bedrag werd besteed aan bouwgrond. Ook in schoolgebouwen, waterleidingen, het riool en de openbare ruimte is veel geld gestoken, blijkt uit de jaarrekening.

Het vertrekkende stadsbestuur stelt tevreden vast dat de hoofdstad blijft groeien. „Op veel plekken in de stad wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe wijken. De stad groeit, het aantal inwoners blijft toenemen en de economie draait goed”, aldus wethouder van financiën Udo Kock.