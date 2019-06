Amsterdam intensiveert controle snorfietsers

De gemeente Amsterdam intensiveert vanaf volgende week de controles op snorfietsers, die sinds kort op de rijbaan moeten rijden. De maatregel ging op 8 april in, maar sinds deze week wordt er ook gehandhaafd. Dat leidde in de eerste vier dagen tot 219 boetes. Nog eens 53 bekeuringen volgden vanwege zaken als een ondeugdelijke helm en rijden over het voetpad.

De gemeente heeft de snorfiets naar de rijbaan verbannen met als doel de verkeersveiligheid te vergroten en de drukte op het fietspad tegen te gaan. Na een week handhaven, blijkt dat de meeste snorfietsers zich aan de regels houden. "Om te zorgen dat dat zo blijft en om ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedereen zich aan de regels gaat houden, intensiveren we de handhaving vanaf komende week", aldus een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma. Zo komen er meer bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) die zich uitsluitend bezighouden met handhaving van de nieuwe regels en moeten de overige boa’s er ook extra op letten. De politie gaat eveneens handhaven.

Wie op het fietspad wordt gesnapt, kan een boete van 95 euro tegemoetzien. De maatregel leidde tot veel kritiek. Een aantal snorfietsers stapte naar de rechter, maar die kregen nul op het rekest.