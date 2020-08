Amsterdam in gesprek met ontslagen antiradicaliseringsambtenaar

Het Amsterdamse stadsbestuur onderzoekt of er alsnog een regeling mogelijk is met de in 2017 ontslagen topambtenaar Saadia A.-T. Dat staat in een brief van burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad. Het overleg hierover is inmiddels begonnen, schrijft ze.

De voormalig antiradicaliseringsambtenaar werd in juli door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van het vervalsen van facturen. Naar aanleiding daarvan is de zaak donderdag geagendeerd in de gemeenteraad. Naast de strafzaak oordeelde de rechtbank in 2019 al in de procedure over het strafontslag, waarin de gemeente in het gelijk was gesteld. Hierover loopt nog een hoger beroep.

„Het college betreurt het effect dat beide gerechtelijke procedures hebben op het leven van mevrouw A.-T. en voelt zich betrokken bij haar situatie”, schrijft de burgemeester. „Vanuit dat perspectief is het college bereid om het einde van de strafzaak aan te grijpen om te onderzoeken of het mogelijk is in de ontslagzaak een minnelijke regeling te treffen (...). Dit overleg is inmiddels gestart.”

A.-T., die bij de gemeente Amsterdam werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie, kreeg in de zomer van 2017 strafontslag. Dat volgde op vermoedens van belangenverstrengeling omdat zij volgens de gemeente een relatie had met Said J. aan wie zij diverse opdrachten gunde.