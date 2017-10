Amsterdam hield van Van der Laan

Hoewel hij als burgemeester niet met iedereen vrienden maakte, was Eberhard van der Laan bijzonder geliefd in Amsterdam. Zijn ziekte kwam dan ook hard aan bij de inwoners van de hoofdstad. Op allerlei mogelijke manieren betuigden ze de afgelopen tijd hun steun aan ‘hun burgemeester’ en leefden ze met hem en zijn gezin mee.

Het hoogtepunt was het massale applaus en gezang bij de ambtswoning een paar dagen nadat hij zijn taken had neergelegd. Honderden mensen klapten minutenlang voor de burgemeester als dank voor zijn werk in de ruim zeven jaar dat hij aan het roer stond. Daarna zongen ze gezamenlijk Aan de Amsterdamse grachten.

Van der Laan maakte het nieuws dat hij ongeneeslijk ziek was in januari bekend in een brief aan alle Amsterdammers. Wat volgde waren duizenden steunbetuigingen aan zijn adres, van bloemen tot kaarten, pakketten en brieven. Hij probeerde die zoveel mogelijk zelf te beantwoorden.

In mei verscheen er een filmpje op internet, waarin een groep bekende en onbekende Amsterdammers een belofte deed aan de burgemeester. Zo beloofde presentator Matthijs van Nieuwkerk dat de velden van voetbalvereniging AVV Swift op het Olympiaplein altijd voetbalvelden zullen blijven en zegde Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits toe dat hij iedere Amsterdammer en iedere bezoeker blijft overtuigen van het belang van kunst. Dit filmpje was onlangs ook nog te zien in acht Amsterdamse bioscopen, voorafgaand aan de hoofdfilm.

Op de avond waarop Van der Laan was te zien in het tv-programma Zomergasten keken Amsterdammers op diverse plekken in de stad op grote schermen samen naar de burgemeester. En als hij zijn taken moest overdragen aan zijn locoburgemeesters, werd hij vaak gemist. Zo werd tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij in juli zijn afwezigheid gemeld in een toespraak en kreeg hij een luid applaus.

De steunbetuigingen deden de burgemeester en zijn gezin goed. Zo zei zijn vrouw Femke na afloop van de applausactie dat Van der Laan ervan had genoten en bedankte ze voor alle „lieve reacties”. „Dat is een enorme steun.”