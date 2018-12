Amsterdam herdenkt Decembermoorden

Amsterdam herdenkt zaterdag de Decembermoorden in Suriname van 1982. In de nacht van 7 op 8 december van dat jaar werden vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse van hun bed gelicht. Ze werden overgebracht naar Fort Zeelandia waar ze werden gemarteld en vermoord.

De herdenking begint ‘s middags met een korte plechtigheid bij het consulaat-generaal van Suriname in Buitenveldert. Om half 6 worden bloemen gelegd bij het 8 Decembermonument in de zuidmuur van de Mozes en Aäronkerk. Het monument is een plaquette met de namen van de vijftien slachtoffers.

Begin van de avond is er in de Boekmanzaal van het Amsterdamse stadhuis een bijeenkomst met sprekers. Onder hen zijn locoburgemeester Rutger Groot Wassink, columnist van de Volkskrant Sheila Sitalsing, Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP) en Mei Li Vos, de lijsttrekker van de PvdA voor de volgende Eerste Kamer-verkiezingen.

Het proces bij de Surinaamse krijgsraad tegen de zeventien verdachten van de moordpartij loopt nog steeds.