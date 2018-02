Amsterdam heeft weer een abortuskliniek

Amsterdam heeft vanaf volgende week weer een abortuskliniek. Op maandag 12 februari opent Stichting Abortuskliniek Amsterdam de deuren op de Sarphatistraat, op dezelfde locatie waar eerder de Amsterdamse vestiging van CASA zat.

Begin november werd bekend dat abortuskliniek CASA failliet was verklaard. De vestiging in Rotterdam kreeg in december een doorstart onder de vleugels van Gynaikon Klinieken. Vier andere afdelingen gingen definitief dicht.

SAA benadrukt dat geen sprake is van een doorstart van CASA Amsterdam. Stichting Abortuskliniek Amsterdam is een zelfstandige stichting, die een vergunning heeft gekregen voor het afbreken van ongewenste zwangerschappen tot achttien weken.