Amsterdam heeft te weinig openbare toiletten

Er zijn in Amsterdam onvoldoende openbare toiletten. Dat meldt de Rekenkamer Metropool Amsterdam op basis van onderzoek. In 59 procent van de drukke voetgangersgebieden, inclusief de parken, is overdag binnen 500 meter geen rolstoeltoegankelijk openbaar toilet bereikbaar. De rekenkamer vond in de hoofdstad 56 openbare toiletten, waarvan er 50 geschikt zijn voor mensen met een fysieke beperking.

Hoewel de gemeente actief is meer openbare toiletten aan te leggen of er meer openbaar te maken loopt de realisatie van de sanitaire voorzieningen vast. Volgens de rekenkamer gaat de aandacht vooral uit naar de kosten, en minder naar de maatschappelijke baten. Ook ontbreekt het grote aantallen onderdelen van de gemeentelijke organisatie aan „coördinatie en doorzettingsmacht”.

De rekenkamer adviseert onder andere de vindbaarheid van openbare toiletten te vergroten.

In mei vorig jaar nam de gemeenteraad het voorstel ‘Baas over Eigen Blaas’ aan, dat zich richtte op het verbeteren van de openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam. Ook in de rest van Nederland zijn er nog te weinig openbare toiletten. Daardoor kunnen vrouwen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen en ruim 2 miljoen buik- en blaaspatiënten niet onbezorgd op pad, stelde de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) eerder.