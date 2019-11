Amsterdam heeft nieuwe wethouder financiën

Victor Everhardt kan aan de slag als nieuwe wethouder financiën in Amsterdam. De D66’er werd woensdagmiddag benoemd door de gemeenteraad. Everhardt volgt Udo Kock op, die in september opstapte vanwege problemen met het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Everhardt (52) was negen jaar wethouder in Utrecht. Hij neemt de volledige portefeuille over van Kock, met naast financiën ook economische zaken, Schiphol, haven, Zuidas, deelnemingen en marineterrein.

„Ik vind het een eer dat ik vandaag ben geïnstalleerd als wethouder in Amsterdam”, zei Everhardt. „Het wordt een echte uitdaging met lastige dossiers, zoals AEB en Zuidasdok. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de raad, mijn collega-wethouders en ambtenaren te bouwen aan een rechtvaardige, verbonden, vrije, duurzame en democratische stad.” De kersverse wethouder wil de stad graag per fiets en te voet verkennen. „Ik verheug me erop om in gesprek te gaan met en te luisteren naar alle Amsterdammers.”

De politicus was in Utrecht locoburgemeester en had onder meer volksgezondheid, werk en inkomen, jeugd en jeugdzorg, stationsgebied en vastgoed onder zijn hoede. Hij heeft tijdens zijn periode hier het gebied rond Utrecht Centraal volledig vernieuwd. Everhardt verhuist voor zijn nieuwe baan niet met zijn gezin naar Amsterdam.