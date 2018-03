Amsterdam heeft meeste partijen

Nergens in Nederland is het stembiljet woensdag zo vol als in Amsterdam. Maar liefst 28 partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad. Dat zijn bekende partijen als D66, PvdA en VVD en bekende nieuwkomers als DENK, SGP, Forum voor Democratie, BIJ1 en de ChristenUnie, maar ook partijen als de Blije Burgers en de Anti-Scooter Partij.

In Rotterdam en Den Haag kunnen mensen op twintig partijen stemmen. In Den Bosch doen zeventien partijen mee. Zeven gemeenten (waaronder Soest) hebben zestien partijen op het stembiljet staan.

De gemeenteraad van Amsterdam telt 45 zetels. Als elke partij evenveel stemmen zou krijgen, zouden ze allemaal 1,61 zetels hebben. In Rotterdam en Den Haag zijn er gemiddeld 2,25 zetels beschikbaar voor elke partij.

In het hele land doen er 2777 partijen mee in 335 gemeenten. Daar zijn 7981 zetels te verdelen. Dat betekent dat er gemiddeld 2,87 zetels voor elke partij zijn. Per gemeente doen er gemiddeld 8,29 partijen mee.

Op Terschelling is de concurrentie naar verhouding het heftigst. Daar doen acht partijen mee in de strijd om elf zetels. In Zandvoort dingen elf partijen mee naar zeventien zetels, in Delfzijl moeten twaalf partijen het doen met negentien zetels.

In het Utrechtse Bunnik is de koek een stuk groter. Daar zijn drie partijen, die onderling zeventien raadszetels kunnen verdelen. Dat betekent gemiddeld 5,67 zetels per partij. Bunnik is een van de zeven gemeenten waar maar drie partijen meedoen.