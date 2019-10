Amsterdam gunt oude ornamenten tweede leven

Amsterdammers die hun huis op een originele manier willen oppimpen, kunnen daarvoor een beroep doen op de gemeente. Die heeft een grote voorraad oude stenen bouwornamenten in een depot liggen. Het gaat vooral om monumentale geveltoppen of delen daarvan, afkomstig van gesloopte panden.

Sommige stukken zijn mooier of waardevoller dan andere, maar Amsterdam ziet ze het liefst allemaal hergebruikt in de openbare ruimte. Recyclen is beter dan ze te laten verstoffen, aldus de gemeente. Bovendien draagt het hergebruik bij aan „het behoud van de binnenstad als een van de belangrijkste historische stadskernen van Europa”.

Wie zo’n monumentaal brokstuk aan zijn huis wil bevestigen, kan er gratis een aanvragen. Er zijn wel regels voor. Zo moet de aanvrager zeggen hoe zichtbaar het ornament wordt en is hij of zij verplicht om er goed voor te zorgen.