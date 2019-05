Amsterdam gunt ieder kind een schoolreisje

Amsterdam treft een regeling zodat kinderen uit minimagezinnen toch kunnen meedoen aan een schoolreisje, een viering of een sportdag. De regeling loopt via de Stadspas, een pas voor minima die korting geeft op bijvoorbeeld sport of cultuur. Ouders met zo’n Stadspas kunnen die laten scannen bij de basisschool van hun kind. Per gescande pas maakt de gemeente 50 euro over aan de school, die daarmee buitenschoolse activiteiten kan betalen.

De regeling wordt ingevoerd na een geslaagde proef. Zowel ouders als scholen waren erover te spreken.

Amsterdamse basisscholen tellen 17.000 leerlingen van wie de ouders niet meer verdienen dan 120 procent van het wettelijk sociaal minimum.