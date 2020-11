Amsterdam geeft boa’s een coronabonus

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in Amsterdam krijgen een coronabonus. De gemeente gaat de bonus van 300 euro uitkeren aan de ongeveer 450 handhavers. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam bevestigt berichtgeving van Het Parool hierover.

Eerder woensdag maakte minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bekend dat politiemedewerkers een bonus krijgen als blijk van waardering voor „solidariteit en betrokkenheid” die ze de afgelopen tijd hebben laten zien. De Nederlandse BOA-bond en BOA ACP wezen de bewindsman er vervolgens op dat ook boa’s recht hebben op een bonus wegens de werkdruk, onder meer door de maatregelen tegen het coronavirus.

„Boa’s gaan, net als politieagenten, voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het coronavirus. Het is logisch dat dan ook de boa’s een extra beloning krijgen voor het harde werk”, aldus Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Een zegsman van de minister stelde dat het signaal was binnengekomen maar wees er ook op dat de boa’s in dienst zijn van de gemeente en dat die gaan over hun salaris

De bonus voor boa’s kost de gemeente Amsterdam ongeveer 135.000 euro. Het is nog onduidelijk waar het geld vandaan moet komen.