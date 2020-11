Amsterdam geeft 15.000 mondkapjes aan de voedselbank

De gemeente Amsterdam stelt een lading mondkapjes beschikbaar aan de voedselbank om uit te delen aan klanten. Het college van burgemeester en wethouders laat aan de gemeenteraad weten dat het gaat om 15.000 herbruikbare mondkapjes.

Die worden in de eerste week van december door de voedselbank uitgedeeld bij de uitgifte van de voedselpakketten. Ongeveer 4500 mensen in Amsterdam maken wekelijks gebruik van de voedselbank. Zij mogen per persoon drie mondkapjes meenemen.

De gemeenteraad had het college eerder opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken voor het uitdelen van mondkapjes aan kwetsbaren. Volgens het college worden op veel andere locaties al mondkapjes uitgedeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de maatschappelijke opvang en de opvang voor ongedocumenteerden.