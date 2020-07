Amsterdam gaat door met maatregelen tegen krapte bij politie

De gemeente Amsterdam gaat door met het nemen van een aantal maatregelen om de krapte bij de politie te verminderen. Het gaat met name om het overhevelen van capaciteit van specialistische teams naar basisteams, die daarmee ook de taken van die teams overnemen. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Afgelopen november nam de gemeente vergelijkbare maatregelen.

Basisteams kunnen worden omschreven als ‘blauw op straat’, dat is noodhulp, wijkagenten, bemannen van politiebureaus en begeleiden van demonstraties en evenementen. Het reorganiseren gebeurt onder meer bij de agenten in het openbaar vervoer, de politiezorg die zich primair richt op de infrastructuur (weg, water en spoor) en het team dat kort projectwerk doet gericht op bijvoorbeeld het terugdringen van (verkeers)overlast.

Ook gaat de gemeente het toezicht op kwetsbare en bedreigde instellingen en objecten op een andere wijze invullen, onder andere door camera’s in plaats van gepantserde voertuigen te gebruiken.

Door de maatregelen worden minimaal 405 fulltime banen verschoven naar de basisteams. Halsema schrijft dat dat geen lichte beslissing was. „De driehoek onderkent dat een aantal van deze maatregelen pijn zal doen”, verwijst Halsema naar het overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie. „Dankzij deze maatregelen kan het huidige tekort aan capaciteit op (relatief) korte termijn grotendeels worden gecompenseerd.”

De politie Amsterdam kampt al jaren met structurele krapte. Het werk neemt toe, maar het aantal agenten houdt daarmee geen gelijke tred.