Amsterdam Fashion Week gaat vooralsnog door in september

Modeminnend Amsterdam kan zich naar alle waarschijnlijkheid gewoon opmaken voor de Fashion Week in september. Het evenement gaat vooralsnog door, maar wordt wel verplaatst van het eerste weekend in september naar een nog te bepalen moment later die maand.

Ook wordt nagedacht over aangepaste vormen, vertelt de eigenaar van de Amsterdam Fashion Week, Danie Bles aan entertainmentdienst BuzzE. „Het doel is om in juni een deel van het programma bekend te maken.”

Als het aan Bles ligt, worden tijdens de Fashion Week shows digitaal en ‘offline’ georganiseerd. „Dat staat los van corona. Als we internationaal groter willen worden dan moeten we ons ook grootser presenteren, dat kan digitaal perfect. Het betekent ook dat, wat de situatie ook is, mensen niet van over de hele wereld hoeven in te vliegen. Dat is ook nog eens veel beter voor het milieu.”

De organisatie bereidt zich voor op een modeweek met 1,5 meter afstand. „We gaan er nu al niet van uit dat we met duizend of zelfs honderd mensen bij elkaar kunnen komen. We moeten niet op de zaken vooruitlopen, maar denken bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor groepen van vijftig die alleen in kleine clubjes naar binnen mogen.”

Meer dan ooit moet de modeweek in het teken staan van Amsterdams en Nederlands modetalent. „Het is heel belangrijk dat wij alle lokale brands supporten, zeker in deze tijd waarin iedereen het ontzettend moeilijk heeft.”