Amsterdam Fashion Week draait om het nu

Amsterdam staat de komende dagen weer in het teken van de laatste modetrends. Tijdens de Amsterdam Fashion Week laten ontwerpers en modemerken hun laatste creaties zien op verschillende plekken in de stad. Daarbij draait het tegenwoordig steeds meer om tijdloze kleding.

„Het gaat niet meer over wat er morgen speelt of volgend jaar. Het gaat om het nu”, zegt eigenaar van de Amsterdam Fashion Week, Danie Bles. „Je ziet tegenwoordig ook veel meer collecties die doorlopen met kleding die je bij wijze van spreken het hele jaar kunt dragen. Zo kun je een basisgarderobe creëren.”

Een ver-van-je-bed-show is de Fashion Week ook steeds minder, vindt Bles. Catwalks vol vreemde en kunstzinnige creaties zijn er niet meer. „Het moet meteen draagbaar zijn voor consumenten.”

De halfjaarlijkse Fashion Week begint donderdag in het Museumkwartier wanneer Ronald van der Kemp een show geeft in het Moco Museum. Ook in onder meer de Nieuwe Kerk, op de Weesperzijde en het Museumplein vinden evenementen plaats. Bles zou de Fashion Week het liefst naar nog veel meer plekken in Amsterdam brengen. „Dat zou echt mijn droom zijn. De Houthavens, Albert Cuyp of in Noord bijvoorbeeld. Locaties kunnen ontzettend veel toevoegen.”

De Amsterdam Fashion Week duurt tot en met zaterdag.