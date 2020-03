Amsterdam en Defensie sluiten deal over Marineterrein

De gemeente Amsterdam en het ministerie van Defensie zijn het eens geworden over de verdeling van het Marineterrein. Defensie blijft er met een compacte kazerne en de rest van het gebied in het centrum van de hoofdstad wordt een plek om te leren, wonen, werken, sporten en recreëren. Daarmee komt een eind aan een lange tijd van gesteggel over de verdeling van het 14 hectare grote terrein.

Defensie - dat het terrein op het eiland Kattenburg 350 jaar in handen had - gaf het gebied in 2013 aan Amsterdam terug vanwege bezuinigingen. In de zomer van 2018 had de marine helemaal weg moeten zijn, maar vlak ervoor gaf Defensie aan toch te willen blijven. De wens was om de helft van het terrein te houden, maar volgens een woordvoerster van de gemeente is dit nu ingeperkt naar 10 procent en komt de rest in handen van Amsterdam.

De gemeente heeft wel de plannen voor de bouw van 1400 woningen bijgesteld naar 800 tot 900. Een nieuw te bouwen sportveld wordt zowel toegankelijk voor Defensie als Amsterdammers. Ook landt hier de helikopter van Defensie maximaal tien keer per jaar.

Het duurt nog wel een tijd voordat de nieuwe wijk er is, volgens de woordvoerster nog zeker zes jaar.