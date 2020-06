Amsterdam en Amstelveen gaan Amsterdamse Bos herinrichten

Amsterdam en Amstelveen gaan gezamenlijk het Amsterdamse Bos herinrichten. Nu er steeds meer mensen naar het bos komen, willen de gemeenten de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer, de bescherming van natuur en het onderhoud gaan aanpakken.

Bewoners van Amsterdam, Amstelveen en ook Aalsmeer kunnen tot 30 juli reageren op het zogeheten Bosplan. Daarna wordt het in de gemeenteraden vastgesteld. In het plan staat onder meer dat het bos in zones voor natuur, rust en activiteiten wordt opgedeeld. Verder komt er een divers aanbod aan recreatie, dat jaarlijks wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers.

„Het Amsterdamse Bos is een prachtige plek voor de dieren en de bezoekers en dat moet zo blijven”, vindt wethouder Laurens Ivens (openbare ruimte en groen). „We zien dat steeds meer mensen ons mooie bos weten te vinden en met dit plan zorgen we ervoor dat er toch meer ruimte komt voor rust en de natuur, zodat het bos ook echt een bos blijft.”

Er komen jaarlijks zo’n 6 miljoen bezoekers in het Amsterdamse Bos, dat eigendom is van de gemeente Amsterdam maar vooral op grondgebied van Amstelveen ligt.