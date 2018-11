Amsterdam: eerste recht van koop op ziekenhuis

Amsterdam heeft het eerste recht op koop vastgelegd van het Slotervaartziekenhuis. Dat zei plaatsvervangend zorgwethouder Marjolein Moorman in de gemeenteraad. Dat betekent dat als er een partij het failliete ziekenhuis wil kopen die in de ogen van de hoofdstad onwenselijk is, de gemeente zich hierop kan beroepen en er een stokje voor steken.

De gemeente heeft weliswaar het recht van eerste koop, maar hoeft daar geen gebruik van te maken. Moorman zei dat ze zo veel mogelijk alle scenario’s wil openlaten. Kopen van het ziekenhuis door de gemeente is volgens haar niet de meest voor de hand liggende oplossing. „Het is een enorm financieel risico. Wat koop je?” Ze erkent dat het Slotervaartziekenhuis een „hele belangrijke functie en waarde” had voor de buurt. „Maar met het kopen veranderen we het zorgstelsel niet.”

Naar verwachting wordt vrijdag bekend of het MC Slotervaart een doorstart kan maken.