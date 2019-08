Amsterdam boos over vertrekregeling baas AEB

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam is verbolgen over de vertrekregeling voor de financieel directeur van het Afval Energie Bedrijf (AEB) die zaterdag opstapte. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

„Hoewel de aangepaste vertrekregeling binnen de kaders past, keurt het college het maken van deze afspraak af. Gezien de situatie waarin AEB verkeert, vindt het college iedere vorm van een vertrekregeling ongepast,” zo is te lezen in de brief.

Hoe groot het bedrag van de vertrekregeling is, is niet bekend. Volgens AEB past de regeling binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens.

Amsterdam, eigenaar van AEB, wil de noodlijdende afvalverwerker verkopen. Een andere optie is een ingrijpende herstructurering. Het bedrijf kampt met technische mankementen en miljoenentekorten. Eind juli werd bekend dat drie van de vier leden van de raad van commissarissen van AEB opstapten.