Amsterdam blijft statushouders voorrang geven

In Amsterdam houden asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang als ze op zoek gaan naar een sociale huurwoning. Dat schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de Partij van de Ouderen.

Door een wetswijziging die het parlement in 2016 goedkeurde, is het geen automatisme meer dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Gemeenten mogen sinds vorig jaar beslissen of ze wel of geen voorrang geven.

De Partij van de Ouderen had het Amsterdamse college gevraagd statushouders niet langer voorrang te geven. De Partij van de Ouderen laat weten dat het die regeling „buitengewoon oneerlijk” vindt. „De gewone Amsterdammer betaalt de prijs voor de statushouders.”

In een reactie melden B en W dat het niet van plan is de regeling aan te passen. „Het college vindt het van groot belang dat mensen die urgent een woning nodig hebben niet onderaan de wachtlijst worden geplaatst. Voor statushouders geldt daarnaast dat de stad een verplichting heeft hen te huisvesten.”

Verder melden B en W dat ze het aantal sociale huurwoningen wil uitbreiden om meer mensen te kunnen helpen die dringend een huis nodig hebben.