Amsterdam blijft magneet voor bedrijven

Amsterdam is nog steeds zeer geliefd als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven. In 2017 openden 143 nieuwe bedrijven een kantoor in of vlakbij de hoofdstad. Ze zorgen er samen voor dat er in de komende drie jaar 2700 banen bijkomen.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, waar 900 mensen werken, is in die verwachting nog niet meegerekend. Het EMA zit nu nog in Londen maar verhuist vanwege de brexit volgend jaar naar Amsterdam.

Uitbreiding van bestaande buitenlandse bedrijven leverde Amsterdam vorig jaar 4100 nieuwe banen op, blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam.

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (financiën) is blij met de groei, maar ziet wel beren op de weg. „Het gaat nu heel goed, maar ik maak me wel zorgen omdat er een tekort aan lab- en kantoorruimte is”, zegt hij in Het Financieele Dagblad. Er moet wat hem betreft snel meer werkruimte bijkomen. Ook moet er volgens Kock flink worden geïnvesteerd in internationale scholen en de bereikbaarheid van de stad.