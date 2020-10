Amsterdam blijft investeren ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis investeert de gemeente Amsterdam volgend jaar bijna 800 miljoen euro in de stad. Daarvan wordt 78 miljoen vrijgemaakt voor duurzame banenplannen, waarmee mensen die hun baan kwijt zijn geraakt weer aan het werk moeten worden geholpen. Met dit geld, afkomstig uit het klimaatfonds, wil de gemeente geplande maatregelen op het gebied van duurzaamheid versnellen. Dit leidt de komende vijf jaar tot zo’n 3800 extra banen.

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) worden hiermee twee vliegen in een klap geslagen, want naast werkgelegenheid levert het ook een verduurzaming van de stad op. Het gaat om de uitvoering van werkzaamheden die de uitstoot van CO2 verminderen, zoals het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken van corporatiewoningen.

Wethouder Victor Everhardt (Financiën) zei verder tijdens de presentatie van de begroting voor 2021 dat streng bezuinigen op de uitgaven in deze tijd de economie nog grotere schade toebrengt. „In crisistijd willen we blijven investeren in de stad. Maar de begroting moet wel sluiten, en dat vraagt om het vinden van evenwicht. Met deze begroting investeren we volop, maar vragen we ook een bijdrage aan Amsterdammers en besparen we op de gemeentelijke organisatie.”

In de begroting wordt rekening gehouden met een direct negatief effect van de crisis van 150 miljoen euro in 2021 dat terugloopt naar 55 miljoen euro in 2024. Dat komt onder meer door een forse terugloop in toeristenbelasting, parkeerinkomsten en dividend van bijvoorbeeld Schiphol en de RAI, waar Amsterdam aandeelhouder van is. In 2020, 2021 en 2022 zet het college met name de algemene reserve in om deze financiële klap op te vangen.

Maar er moet ook worden bespaard, onder meer op de gemeentelijke organisatie en door de verkoop van commercieel vastgoed van de gemeente. Ook gaat - zoals eerder aangekondigd - de onroerendezaakbelasting (OZB) voor Amsterdamse woning- en pandeigenaren omhoog, evenals de parkeertarieven en de afvalstoffenheffing.